雪佛龍南非資產 賣給中國石化集團

2017-03-22 22:19

〔記者楊芙宜／台北報導〕美國石油鉅子雪佛龍（Chevron）同意以近10億美元價格，把雪佛龍南非資產75%股權和其波札那（Botswana）子公司賣給中國國有企業中國石化集團（Sinopec）。這起交易讓中國石化海外版圖擴張，取得首座非洲煉油廠。

中國石化為亞洲最大煉油商。該公司聲明指出，本起交易收購的資產包括南非開普敦每日煉油10萬桶的煉油廠、南非德班的潤滑油廠，以及820座加油站及其他儲油設施、220家便利商店。

雪佛龍全球能源公司聲明指出，中國石化投標獲選原因，一部份因為該公司提供較佳條件和條款，包括經營承諾在內。

中國石化表示，在啟動形象重塑策略前，將會保留新取得南非煉油廠的全體員工、現行零售加油站品牌Caltex至少6年時間。該公司於2012年和南非國營石油公司PetroSA合夥開發全新煉油廠，但由於開發成本太高，後來該計畫遭到擱置。