大福彩、今彩539開獎囉！

大福彩開獎獎號。（圖擷取自東森財經新聞）

2017-03-22 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月22日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：03、16、18、19、28、29、32，特別號10。

今彩539：03、06、08、09、27。

39樂合彩：03、06、08、09、27。

3星彩：840。

4星彩：2101。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」