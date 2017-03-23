指台環評條件嚴 林義守擬砸500億赴美投資鋼鐵廠
2017-03-23 00:04
［記者黃旭磊／高雄報導］義联集團創辦人林義守今天表示，2週前向美國某州要2-3百坪土地建鋼鐵廠，沒想到對方短短1週內答覆，承諾給5-6百坪工業區土地，有水、電、瓦斯且交通便捷，驚訝於美國政府辦事效率。
林義守今天於台北市為高雄市鼓山區大順路「義享天地」招商，事後受訪提到要到美國新建2座電弧爐鋼鐵廠，提出土地需求，沒想到對方於1週內承諾給2倍工業區土地，義联昨天（21日）立即回覆，將派員赴美評估後，可望年底簽約。
至於鋼鐵廠生產項目，義联集團發言人江惠頌說，將出產不銹鋼及碳鋼，產品以平板鋼為主，細節部分日後由創辦人對外說明。
林義守因台灣環評條件過嚴，積極向外拓展鋼鐵事業。他曾於每年新年展望時提及，10年前在中國投資鋼廠，每年都加薪10-20%，希望政府鼓勵投資，就算中國也沒關係，不要讓台灣邊緣化。另外，他也曾稱讚蔡總統「用人用的非常好」，搞經濟一定是有辦法。
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