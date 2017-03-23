| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

指台環評條件嚴 林義守擬砸500億赴美投資鋼鐵廠

2017-03-23  00:04

［記者黃旭磊／高雄報導］義联集團創辦人林義守今天表示，2週前向美國某州要2-3百坪土地建鋼鐵廠，沒想到對方短短1週內答覆，承諾給5-6百坪工業區土地，有水、電、瓦斯且交通便捷，驚訝於美國政府辦事效率。

林義守今天於台北市為高雄市鼓山區大順路「義享天地」招商，事後受訪提到要到美國新建2座電弧爐鋼鐵廠，提出土地需求，沒想到對方於1週內承諾給2倍工業區土地，義联昨天（21日）立即回覆，將派員赴美評估後，可望年底簽約。

至於鋼鐵廠生產項目，義联集團發言人江惠頌說，將出產不銹鋼及碳鋼，產品以平板鋼為主，細節部分日後由創辦人對外說明。

林義守因台灣環評條件過嚴，積極向外拓展鋼鐵事業。他曾於每年新年展望時提及，10年前在中國投資鋼廠，每年都加薪10-20%，希望政府鼓勵投資，就算中國也沒關係，不要讓台灣邊緣化。另外，他也曾稱讚蔡總統「用人用的非常好」，搞經濟一定是有辦法。

廣告
  • 林義守表示向美國要3百坪建電弧爐鋼鐵廠，美方給一倍土地。（記者黃旭磊攝）

    林義守表示向美國要3百坪建電弧爐鋼鐵廠，美方給一倍土地。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 投資 林義守 美國 鋼鐵廠
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：指台環評條件嚴 林義守擬砸500億赴美投資鋼鐵廠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.