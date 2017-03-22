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當沖降稅 金管會：降至千分之1.5、1年為宜

2017-03-22  19:43

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院明天（週四）將邀集財政部及金管會出席審查修法「當沖交易降稅」。對於立委提案版本，將稅率調降至千分之1、期限延至「三年」，金管會今天表示，行政院版本為千分之1.5，已可發揮相當效益，不宜再往下調降，且實施年限應以「一年」為宜。

立院財委會將審查＜證券交易稅條例＞第二條之二修正草案。金管會表示，目前台股當沖交易比重，佔整體約10%，但其他國家比重約有3、4成，希望透過調降當沖稅率，以吸引投資人參與；由於當沖交易可提升市場流動性，帶動其他投資人投入市場之意願。

其中，行政院提出的修法版本，將稅率從現行的千分之3、減半至千分之1.5，並先試行一年，若明顯有助交易量能，將再延長。

不過，羅明才等16位立委修法提案，將稅率由現行千分之3，降低為千分之1，並主張實施年限為3年。

對此修法版本，金管會官員表示，若將原有當沖稅率減半、也就是降到千分之1.5，其實已經對台股成交量發揮相當大助益，換言之，如果調降至千分之1、幅度太大，恐擴大稅收損失。

其次，在實施年限方面，金管會認為，影響股市動能的因素有很多，要合理評估降稅實際效果，建議應該一年為實施期限較為洽當，至於三年時間則過長。

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  • 對於立委提案將當沖稅稅率降至千分之1，實施年限為3年，金管會認為不宜。（記者王孟倫攝）

    對於立委提案將當沖稅稅率降至千分之1，實施年限為3年，金管會認為不宜。（記者王孟倫攝）

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