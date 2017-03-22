| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中壢客運駕駛失控撞店家 1人死亡 大福彩、今彩539開獎囉！ 人倫悲劇！口角爭執不下 子持菜刀狠劈父
 首頁 > 財經

智冠去年財報出爐 獲利4.2億元、EPS3.3元

2017-03-22  20:50

〔記者張慧雯／台北報導〕智冠（5478）今（22）日公告去年度財報，全年營收為155.41億元，創下年度合併營收歷史新高，稅後淨利4.20億元，每股稅後盈餘（EPS）3.30元。董事會亦通過105年度盈餘分配案，提撥股東紅利近2.55億元，全數以現金股利發放，每股配發2元。

智冠表示，集團致力網路產業服務版圖延伸，深入平台化經營，以遊戲及金融支付雙向布局，並擴展網路行銷媒體、雲端系統服務及網路新創投資事業領域，朝向互聯網集團邁進。

智冠今年2月正式推出《Pay2go電子錢包》，全面升級網站平台服務，提供商店及消費者用戶收付轉儲提等功能，第2季即將加入O2O消費應用，並持續提供電子發票，加速合作商家無縫接軌實名制電子支付與O2O消費市場。

廣告
  • 智冠旗下第三方支付Pay2go正式開張，是今年主力業務。（記者張慧雯攝）

    智冠旗下第三方支付Pay2go正式開張，是今年主力業務。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：智冠去年財報出爐 獲利4.2億元、EPS3.3元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.