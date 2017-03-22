智冠去年財報出爐 獲利4.2億元、EPS3.3元

2017-03-22 20:50

〔記者張慧雯／台北報導〕智冠（5478）今（22）日公告去年度財報，全年營收為155.41億元，創下年度合併營收歷史新高，稅後淨利4.20億元，每股稅後盈餘（EPS）3.30元。董事會亦通過105年度盈餘分配案，提撥股東紅利近2.55億元，全數以現金股利發放，每股配發2元。

智冠表示，集團致力網路產業服務版圖延伸，深入平台化經營，以遊戲及金融支付雙向布局，並擴展網路行銷媒體、雲端系統服務及網路新創投資事業領域，朝向互聯網集團邁進。

智冠今年2月正式推出《Pay2go電子錢包》，全面升級網站平台服務，提供商店及消費者用戶收付轉儲提等功能，第2季即將加入O2O消費應用，並持續提供電子發票，加速合作商家無縫接軌實名制電子支付與O2O消費市場。