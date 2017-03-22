重光渡假村遲未動工 遠航集團澄清4月開工

2017-03-22 19:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由樺福遠航集團投資興建的馬公重光草蓆仔尾「重光渡假村」，原定去年9月動工，卻遲遲至今未有動作，引發外界質疑，並傳出係因資金未到位導致工程停擺；樺福遠航集團表示，由於原物料大幅調漲，增加選商的困難，今年4月初就會動工。

原本是亂葬崗及垃圾場的馬公草蓆仔尾土地，占地約4.5公頃，由澎湖縣政府整地BOT招標，樺福遠航集團得標，計畫投資興建五星級度假VILLA渡假村，南側就是觀音亭海濱遊憩區，是澎湖花火節時最好的觀賞點；東北側則連接海洋潟湖，未來將是旅館別具特色海水泳池。

全案預計投資18億元，規劃興建地上2~4層、355個房間數，包括143間擁有私人庭院的頂級VILLA客房，讓遊客出門在外也有居家的舒適自在。並設有咖啡廳、酒吧、餐廳、健身設施及娛樂室等，即便冬日僅在旅館內也可充分滿足各式休閒需求。同時融合澎湖的自然景觀、人文特色，結合海水、陽光、綠蔭、海風等元素，打造專屬的澎湖水上教堂，成為澎湖重要的觀光新地標。

去年9月樺福遠航集團舉行隆重動土典禮，但事隔半年之後，土地卻只有圍籬，遲遲無動工跡象，引發外界質疑BOT案停擺；樺福遠航集團對外澄清絕無停擺，主要是選商過程遇到阻力，因建材原物料漲幅過高，無法訂出價格，現已完成選商程序，4月初正式進場施作，並依照合約精神，14個月工期完工。