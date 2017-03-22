重光渡假村遲未動工 遠航集團澄清4月開工
2017-03-22 19:55
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由樺福遠航集團投資興建的馬公重光草蓆仔尾「重光渡假村」，原定去年9月動工，卻遲遲至今未有動作，引發外界質疑，並傳出係因資金未到位導致工程停擺；樺福遠航集團表示，由於原物料大幅調漲，增加選商的困難，今年4月初就會動工。
原本是亂葬崗及垃圾場的馬公草蓆仔尾土地，占地約4.5公頃，由澎湖縣政府整地BOT招標，樺福遠航集團得標，計畫投資興建五星級度假VILLA渡假村，南側就是觀音亭海濱遊憩區，是澎湖花火節時最好的觀賞點；東北側則連接海洋潟湖，未來將是旅館別具特色海水泳池。
全案預計投資18億元，規劃興建地上2~4層、355個房間數，包括143間擁有私人庭院的頂級VILLA客房，讓遊客出門在外也有居家的舒適自在。並設有咖啡廳、酒吧、餐廳、健身設施及娛樂室等，即便冬日僅在旅館內也可充分滿足各式休閒需求。同時融合澎湖的自然景觀、人文特色，結合海水、陽光、綠蔭、海風等元素，打造專屬的澎湖水上教堂，成為澎湖重要的觀光新地標。
去年9月樺福遠航集團舉行隆重動土典禮，但事隔半年之後，土地卻只有圍籬，遲遲無動工跡象，引發外界質疑BOT案停擺；樺福遠航集團對外澄清絕無停擺，主要是選商過程遇到阻力，因建材原物料漲幅過高，無法訂出價格，現已完成選商程序，4月初正式進場施作，並依照合約精神，14個月工期完工。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- 于美人內診超尷尬 醫生竟讚「好看」
- 赤腹鷹衛星追蹤 台灣找到6條遷徙路徑
- 「浣腸」英文怎麼說？ 張本渝曝超狂翻譯好精準
- 搭329房市檔期 高鐵彰化站放寬4成土地開發
- WHA不樂觀 府喊話：台灣不能成為全球防疫的缺口
- 台灣地球日起跑！連俞涵號召「百萬綠行動」
- Jolin逆齡噴馬尾 背後真相竟是...
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 經典賽》日本守備賠掉勝利 美國首度殺進冠軍戰
- 【洛杉磯傳真】王丹／智者四則
- 國民黨議員批浮編 台中市追加預算案遭擱置
- 媽媽沒穿過婚紗 女兒趁畢展邀她當麻豆圓夢
- 飆仔呼嘯嚇幼女 老爸蒐證逮人
- 嫩版周蕙闖星途 起底陽岱鋼「能幹妻」
- 母寵愛 父嚴管 兒適應不良
- 蘭陽46歲勇警被車衝撞 滾地1圈槍擊毒犯…
- 為神明唱生日快樂歌 佳冬三山國王廟暖壽很特別
- 長期關注維權 NGO工作者李明哲赴中失聯
- 大甲媽24日起駕 23日晚會交管
- 岡山籃籗會2600人搶抽號碼牌 擠爆岡農玻璃門
- 新知》這種肺炎致死率高達97％ 台團隊研發3分鐘檢測劑
- 《觀察筆記》不容唱衰
- MLB》挨轟但整體內容不差 陳偉殷獲總仔好評
- 自由開講》對於「權利」的想像
- 逾50位女優喊告！日政府出手遏止AV界強逼拍片歪風
- 台62線基隆往瑞濱13.5公里 明晚8點單線封閉施工
- 竹市至竹北 將闢跨頭前溪道路
- 租賃車國道時速173公里狂飆 業者判免扣車牌
- 關切美中第4公報 李大維：不能傷害我國利益
- 日本網球一哥想娶名模女友 狠遭雙親打槍
- 中廣音樂、寶島網頻率 最快4月初停播
- 戶政所清晨大排長龍 竟是為了找老婆
- 連上24天班合法？ 勞動部長：資方應疼惜勞工
- 大學新考招座談虛晃？ 學校怒批被「突襲」
- 孫儷日常早晨超忙碌 網友問：超哥還在賴床吧
- NBA》一手打造6冠王朝 前公牛總管因病過世
- 不只白大腿三角褲！周董還有這些錯位神照
- 司改會議：講師級以上法律教師可任「兼職法官」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：重光渡假村遲未動工 遠航集團澄清4月開工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分