友達發放0.56元現金股利 金融海嘯以來最高

2017-03-22 19:37

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）從2013年以來，連續4年獲利，去年每股稅後盈餘0.81元，友達董事會通過將配發0.56元現金股利，盈餘配發率近7成，股利發放水準創2008年金融海嘯以來新高，以昨日收盤價11.9元計算，現金殖利率約4.7%。

友達董事會也通過增資案，預計在不超過9.5億股額度內，視市場環境及資金狀況，擇適當時機內，在發行普通股辦理現增或私募或以普通股發行海外存託憑證，或是辦理私募海外或國內可轉換公司債等方式擇一或搭配辦理。

籌資目的預計用於投資高階技術產品的設備或技術、充實營運資金、健全財務等用途。

友達預計於6月15日召開股東會。