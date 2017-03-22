| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中壢客運駕駛失控撞店家 1人死亡 大福彩、今彩539開獎囉！ 人倫悲劇！口角爭執不下 子持菜刀狠劈父
 首頁 > 財經

友達發放0.56元現金股利 金融海嘯以來最高

2017-03-22  19:37

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）從2013年以來，連續4年獲利，去年每股稅後盈餘0.81元，友達董事會通過將配發0.56元現金股利，盈餘配發率近7成，股利發放水準創2008年金融海嘯以來新高，以昨日收盤價11.9元計算，現金殖利率約4.7%。

友達董事會也通過增資案，預計在不超過9.5億股額度內，視市場環境及資金狀況，擇適當時機內，在發行普通股辦理現增或私募或以普通股發行海外存託憑證，或是辦理私募海外或國內可轉換公司債等方式擇一或搭配辦理。

籌資目的預計用於投資高階技術產品的設備或技術、充實營運資金、健全財務等用途。

友達預計於6月15日召開股東會。

廣告
  • 友達發放0.56元現金股利，金融海嘯以來最高。（記者陳梅英攝）

    友達發放0.56元現金股利，金融海嘯以來最高。（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：友達發放0.56元現金股利 金融海嘯以來最高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.