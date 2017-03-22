反駁路透 央行：外資投資股市資金進出完全自由
2017-03-22 17:08
對於路透報導，中央銀行希望外資保管銀行向客戶轉達，不要再新匯入資金。央行今天嚴正駁斥，並強調與事實不符。（路透資料照）
〔記者盧冠誠／台北報導〕對於路透報導，中央銀行希望外資保管銀行向客戶轉達，不要再新匯入資金。央行今天嚴正駁斥，並強調與事實不符，為免訛傳，特此澄清。
央行表示，外資投資國內股市資金進出完全自由，匯入資金應確實依結匯申報「投資國內有價證券」的用途使用，以符合「華僑及外國人投資證券管理辦法」及「外匯收支或交易申報辦法」等規定。
央行指出，有關某媒體報導，引述某保管銀行有關「央行希望外資保管銀行向客戶轉達不要再新匯入資金」的說法，與事實不符，為免訛傳，特此澄清。
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