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數位化來襲 第一金蔡慶年：保險業影響最大

2017-03-22  16:39

〔記者盧冠誠／台北報導〕對於數位化來襲，第一金（2892）暨第一銀行董事長蔡慶年認為，未來分行會有順序的減少，且剛開始衝擊是銀行業，之後影響最大的則是保險業。

面對金融科技（FinTech）浪潮席捲全球，相關產業與人才紛紛轉型，蔡慶年今天至台大演講，以「第一銀行未來展望與數位金融的轉型趨勢」為題，與上百位台大菁英學子進行對談。

蔡慶年指出，經過多年耕耘，2017年是一銀數位轉型開花結果的一年，也是邁向下一階段「智慧銀行」的開始，將加強AI人工智慧、大數據、區塊鏈等科技人才的培育，歡迎台大優秀學子加入一銀，成為未來的數位金融尖兵、國際領導人才。

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  • 對於數位化來襲，第一金（2892）暨第一銀行董事長蔡慶年認為，未來分行會有順序的減少，且剛開始衝擊是銀行業，之後影響最大的則是保險業。（記者盧冠誠攝）

    對於數位化來襲，第一金（2892）暨第一銀行董事長蔡慶年認為，未來分行會有順序的減少，且剛開始衝擊是銀行業，之後影響最大的則是保險業。（記者盧冠誠攝）

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