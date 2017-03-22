路透：央行阻熱錢匯入 抑制台幣升勢

2017-03-22 16:34

〔記者楊芙宜／台北報導〕路透引述消息指出，台灣中央銀行要求部份保管銀行向客戶勸說，不要把投資在金融市場的新資金匯入；此舉減緩新台幣近期不斷升值的壓力。

保管銀行處理外國投資人在台灣的投資業務，這些投資通常有關於金融市場。

報導引述1名知情人士表示，「我驚呆了，客戶已經買了股票，你卻不讓他們（把錢）匯入，那要怎麼結算這筆交易？」

針對路透報導，1名央行官員僅回應表示，台灣資本帳戶已經自由化，因此資金能夠自由流動，包括投資在本國股市的海外資金在內。

報導指出，今年以來，新台幣兌美元已升值約6%，外國基金強勁匯入也推升台股加權指數攀高，21日收盤至接近1萬點（9972.49點），創17年來收盤紀錄新高。