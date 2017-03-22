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終結連5升 新台幣收30.503元

2017-03-22  16:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天自近2年半高點回檔，終場以30.503元兌1美元作收，貶值4.5分，結束連續5個交易日升值走勢，台北外匯經紀公司成交量為6.17億美元。

外匯交易員表示，新台幣受到主要亞洲貨幣走勢疲弱，以及台股下跌影響，讓前波升勢暫時獲得緩解，但貶幅仍相對有限，且接近月底、季底出口商作帳拋匯旺季，預料短線要大貶機率較低。

新台幣今以30.500元開出，最高30.485元、最低30.530元，終場收30.503元。

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  • 新台幣匯率今天自近2年半高點回檔，終場以30.503元兌1美元作收。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣匯率今天自近2年半高點回檔，終場以30.503元兌1美元作收。（資料照，記者李靚慧攝）

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