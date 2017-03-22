台通光電去年每股盈餘0.73元
〔記者王憶紅／台北報導〕台通光電（8011）2016年第四季合併營收為5.86億元，季成長17%，較去年同期成長28%，因產品組合調整，單季淨利0.51億元，單季每股盈餘0.50元。2016年度合併營業收入為18.47億元、稅後盈餘0.74億元，每股盈餘為0.73元。
台通表示，2017年受惠國內電信業者資本支出擴大、及行政院日前也宣布未來4年內政府將投入700～800億元推動寬頻基礎建設，預計2025年寬頻速度90％涵蓋率要達2Gbps，也將促使電信業者投入建設，台通公司將同步受惠。另台通公司在二大轉投資台智網公司正式進入營運階段及鑫通資源公司參與軌道工業等相關標案挹注下，亦將推升獲利的成長。
台通光電轉投資台智網公司承攬臺北市政府「光纖網路委外建設暨營運案」，以政府與企業協力夥伴關係模式活化資產並利用民間資源，採用新世代超高速寬頻網路科技，建設台北市成為全國第一個擁有超高速專屬光網的智慧城市。
台智網自2012年起投入網路基礎建設，2016年臺北市政府審核通過80%市民戶數覆蓋率，2017（今）年起開始進入營運期，臺北市寬頻網路用戶已陸續接入台智網優質的超高速光纖網。台智網在企業用戶市場營運策略，將與各電信業者合作，提供平等接入營造公平的電信環境。台智網在市民家戶市場的營運策略，積極配合臺北市智慧城市建設、都市開發更新及公宅興建計畫、民間新建工程等，同步引進台智網的光纖到家戶（FTTH）服務。
台智網在數位匯流營運策略，積極與各大OTT業者合作，在台北市提供兆元（Gigabits）級超高速光纖寬頻網路平台，讓台北市民用戶在智慧家庭應用和數位內容有更安全穩定的寬頻服務及更佳的選擇方案。台智網未來二年業務擴展方向，除提供超高速光纖寬頻到府網路服務，也將整合集團資源切入智慧安全、智慧交通、智慧校園、智慧社區、智慧家庭等智慧城市應用系統整合市場。
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