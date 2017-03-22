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太陽能「慘業」去年昱晶每股虧5.02元

2017-03-22  16:15

〔記者張慧雯／台北報導〕繼新日光昨日公布去年虧損63.1億元，每股虧損6.53元後，昱晶今日也公告財報，去年虧損22.54億元，每股虧損5.02元。

目前已公告去年財報者還有茂迪，去年全年虧損2.43億元，每股虧損1.86元，矽晶圓廠達能去年全年虧損7.34億元，每股虧損2.1元；昱晶表示，去年第3季大舉認列購料損失12億元，使得虧損幅度擴大。

台新投顧則表示，中國歷經2016年的搶裝，但棄光限電問題嚴重，至於美國對太陽能的補貼政策不明，今年裝置量不至於超過去年，難有高度成長，太陽能族群評等為「中立」。

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  • 受到轉銷購料損失之故，昱晶去年每股虧損逾5元。（記者張慧雯攝）

    受到轉銷購料損失之故，昱晶去年每股虧損逾5元。（記者張慧雯攝）

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