翻轉南台灣！林義守北上啟動「義享天地」招商
2017-03-22 15:44
〔記者羅倩宜／台北報導〕義联集團斥資370億元，在高雄市中心建置集購物、商辦、經貿園區於一體的建案「義享天地」， 同時邀來全台最大連鎖觀光飯店萬豪酒店進駐高雄。集團創辦人林義守表示，「拜託大家一起支持高雄，翻轉南台灣，縮小南北差距。」
義联集團將在高雄捷運的最精華區，捷運凹子底站附近，開發「義享天地」，結合萬豪酒店、購物廣場、企業商辦、電影院等。園區分為A、B兩館，A館將於2018年第四季啟用。義联集團創辦人林義守，今（22日）率領旗下團隊，來台北招商。
林義守表示 ，30年前高雄曾經是大家爭相投資的工商業中心，與台北同列南北兩大重鎮；但今非昔比，南北差距很大。希望透過「義享天地」，吸引投資人與消費者前來高雄，帶動經濟發展及都市繁榮、替下一代謀出路。
義享天地分為AB兩館，A館已於今年9月上樑，總樓地積近8萬，設有萬豪酒店（8－31樓）及精品購物廣場（B2－7樓），預計2018年完工啟用，目前已在積極招商進駐。B館規畫為國際企業總部、以及北高雄最大樂城，包括4600 坪電影院、1.2萬坪辦公空間。
義联集團表示，義享天地因交通便利，可涵蓋的消費人口達350萬。林義守指出，消費及房地産帶來的提升，將可帶動年輕人的收入增加。
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