年後就業市場旺 6成8行業人力需求上升

2017-03-22 12:52

〔記者黃邦平／台北報導〕中國觀光團大減，但餐飲旅遊相關行業還是找到自己的春天！勞動部分析各公立就業服務機構新登記求才人數，2月人力需求比去年、前年同期大增，尤其住宿及餐飲業求才人數高達1萬3515人，創下近11年同期新高紀錄。

行政院主計總處22日公布2月失業率為3.85％，較1月上升0.07個百分點，較去年同月下降0.1個百分點。勞動部勞動力發展署台灣就業通

網站資料庫分析，2月份各公立就業服務機構，新登記求才人數達11萬2626人，較上月增加25.45％，新登記求職人數總計6萬1525人，月增17.79％，求供倍數1.83，也就是平均每位求職者有1.83個工作機會。

勞動力發展署指出，農曆年後向來是就業市場的旺季，因此2月求職、求才人數同步增加。新登記求才人數較去年同期增19.40％，更較前年同期大增36.31％。

2月有超過6成8的行業人力需求較上月成長，若觀察求才人數超過1萬人之行業，成長幅度最多的前3名，依序為批發及零售業（44.24％）、製造業（41.83％）與住宿及餐飲業（20.06％）。

其中，住宿及餐飲業新登記求才人數高達1萬3515人，創下近11年同期新高。有47.39％的職類集中在「餐飲服務及接待員」，需求人數也是近11年同月最高點，等於平均每位求職者有4.08個職缺可挑，人力供不應求。

目前台灣麥當勞、米塔食品、台灣善商（SUKIYA）等連鎖餐飲集團，均釋出超過600個工作機會，饗賓餐旅也釋出超過300個職缺。另外，凱撒飯店今年積極擴大版圖，在新板特區、萬華、中崙、內湖的觀光飯店都將陸續營運，招募業務助理、廚房助理、房務部服務人員、客務部服務人員等近300個職缺。

批發及零售業新登記求才人數也有1萬5340人，較上月大幅成長44.24％，其中31.86％職類集中在「賣場店員及門市人員」，4大超商（統一超商、全家便利商店、OK超商、萊爾富）與各大賣場（如三商行、家樂福、大潤發、全聯、惠康百貨等） 均釋出上百個職缺；手機通路商德誼數位科技也積極徵才上百人，其中Apple/Samsung銷售專員不含獎金薪資上看5萬元，維修中心工程師薪資上看4萬元。