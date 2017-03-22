年後就業市場旺 6成8行業人力需求上升
〔記者黃邦平／台北報導〕中國觀光團大減，但餐飲旅遊相關行業還是找到自己的春天！勞動部分析各公立就業服務機構新登記求才人數，2月人力需求比去年、前年同期大增，尤其住宿及餐飲業求才人數高達1萬3515人，創下近11年同期新高紀錄。
行政院主計總處22日公布2月失業率為3.85％，較1月上升0.07個百分點，較去年同月下降0.1個百分點。勞動部勞動力發展署台灣就業通
網站資料庫分析，2月份各公立就業服務機構，新登記求才人數達11萬2626人，較上月增加25.45％，新登記求職人數總計6萬1525人，月增17.79％，求供倍數1.83，也就是平均每位求職者有1.83個工作機會。
勞動力發展署指出，農曆年後向來是就業市場的旺季，因此2月求職、求才人數同步增加。新登記求才人數較去年同期增19.40％，更較前年同期大增36.31％。
2月有超過6成8的行業人力需求較上月成長，若觀察求才人數超過1萬人之行業，成長幅度最多的前3名，依序為批發及零售業（44.24％）、製造業（41.83％）與住宿及餐飲業（20.06％）。
其中，住宿及餐飲業新登記求才人數高達1萬3515人，創下近11年同期新高。有47.39％的職類集中在「餐飲服務及接待員」，需求人數也是近11年同月最高點，等於平均每位求職者有4.08個職缺可挑，人力供不應求。
目前台灣麥當勞、米塔食品、台灣善商（SUKIYA）等連鎖餐飲集團，均釋出超過600個工作機會，饗賓餐旅也釋出超過300個職缺。另外，凱撒飯店今年積極擴大版圖，在新板特區、萬華、中崙、內湖的觀光飯店都將陸續營運，招募業務助理、廚房助理、房務部服務人員、客務部服務人員等近300個職缺。
批發及零售業新登記求才人數也有1萬5340人，較上月大幅成長44.24％，其中31.86％職類集中在「賣場店員及門市人員」，4大超商（統一超商、全家便利商店、OK超商、萊爾富）與各大賣場（如三商行、家樂福、大潤發、全聯、惠康百貨等） 均釋出上百個職缺；手機通路商德誼數位科技也積極徵才上百人，其中Apple/Samsung銷售專員不含獎金薪資上看5萬元，維修中心工程師薪資上看4萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 經典賽Live》美國2：1日本 全場比賽精華
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷孩子...
- NBA》恩比德手術時間未定 何時復出成未知數
- 自稱太正、老公太醜 女作家：不出軌不行
- 周天成靠「秘密情人」突破瓶頸
- 春日限定 櫻花天然卸顏
- 甄莉對老公摳門 遭友坑200萬
- 明明是平日 往淡水車輛竟回堵到五股！
- 印刷廠偷排廢水 中壢驚見「藍色多『惱』河」
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 郭泰源急性A肝 他說在韓國吃到這個…
- 澎湖》湖西摩西分海 4月起管制開放
- 長得像爸爸！第一名模產混血寶寶
- 司改會議》法務部建議修憲保障檢察權
- 菊元百貨登錄歷史建築 非古蹟
- 初鹿推套裝遊程 遊農家享受自然
- 5煞姦殺後焚屍 法官：無殺人犯意
- 廚師車內搜到毒 幼兒泣訴「不是爸爸的」
- NBA》加入反輪休行列 湯普森老爸：打82場比賽不難
- 籃網沒「豪」運 今恐因傷休兵
- 尖峰時段國道費率 鄭運鵬：應大幅提高
- 30年老屋占一半 苗縣推老屋健檢
- NBA》聯盟發函禁輪休 詹皇怨：就因為我輪休？
- 監督條例審查 社民黨籲民進黨勿自毀承諾
- 飆仔呼嘯嚇幼女 老爸蒐證逮人
- 宣導安全車距 市府送復古機車擋泥板
- 獅袍大改款 很像荷蘭隊
- 不等Apple 鳴槍 經銷商提前開放預約紅色iPhone
- 5張圖教你「被臨檢」！ 律師：捍衛自己非「刁民」
- 世界盃資格賽》最終輪陷2連敗深淵 美國盼老將拯救
- 白天到黑夜 朴槿惠應訊14小時
- 政院打造浪漫台三線 估增282億觀光收入
- 國務院︰美完全沒改變對台立場
- 遠航機師酒測超標 立委要求駕駛前全面酒測
- 殯葬區回饋金剩一年 西屯五里里長促修法
- 不滿機車擋道 男子剪車毆打大學生判拘役40天
- 造船業者：台灣技術不輸韓國
- 紙風車慶25週年 新月傳奇熊厲害
- 南市民間綠色採購獲特優 台積電等企業貢獻大
- 廣原學童開畫展 作品印上邀請函
標題：年後就業市場旺 6成8行業人力需求上升
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email