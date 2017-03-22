| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

外傳蔡力行跳槽聯發科 聯發科：不予評論

2017-03-22  12:37

〔記者卓怡君／台北報導〕市場今日傳出卸下中華電信董事長一職的蔡力行即將跳槽聯發科（2454），擔任副董事長一職，對此聯發科不予評論。

蔡力行去年12月中旬卸下中華電信董事長職務，一度傳出可能加入中國紫光集團，但被蔡力行否認，蔡力行先前曾表示，已於歐美公司擔任董事，不排斥和外國公司合作，至於中國企業，他則以「沒有接洽」做為回應，現在傳出蔡力行將加入前東家台積電（2330）大客戶聯發科的團隊。

廣告
  • 今日市場傳出前中華電信董座蔡力行即將跳槽聯發科。（記者卓怡君攝）

    今日市場傳出前中華電信董座蔡力行即將跳槽聯發科。（記者卓怡君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蔡力行
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：外傳蔡力行跳槽聯發科 聯發科：不予評論


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.