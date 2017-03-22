外傳蔡力行跳槽聯發科 聯發科：不予評論
2017-03-22 12:37
〔記者卓怡君／台北報導〕市場今日傳出卸下中華電信董事長一職的蔡力行即將跳槽聯發科（2454），擔任副董事長一職，對此聯發科不予評論。
蔡力行去年12月中旬卸下中華電信董事長職務，一度傳出可能加入中國紫光集團，但被蔡力行否認，蔡力行先前曾表示，已於歐美公司擔任董事，不排斥和外國公司合作，至於中國企業，他則以「沒有接洽」做為回應，現在傳出蔡力行將加入前東家台積電（2330）大客戶聯發科的團隊。
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