終於回檔了！ 新台幣中午暫收30.509元
2017-03-22 12:09
〔記者盧冠誠／台北報導〕受到主要亞洲貨幣表現疲弱，以及下跌影響，新台幣匯率早盤自近2年半高點回落，暫時紓緩先前連續5個交易日揚升格局，短線預料將在30.5元關卡附近整理。
新台幣中午暫以30.509元兌1美元作收，貶值5.1分，台北外匯經紀公司成交量為3.79億美元。
外匯交易員表示，儘管新台幣回檔，但對比台股跌勢，匯率仍相對抗跌，上午交易區間主要落在30.48元至30.52元，近期要大貶機率依舊不高，尤其是接近月底、季底的出口商拋匯旺季。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷對方孩子...
- 獅袍大改款 很像荷蘭隊
- 關切美中第4公報 李大維：不能傷害我國利益
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lawmakers debate NHI policy for Chinese students
- 懷疑他偷東西 在酒店設局大打出手
- 紙風車慶25週年 新月傳奇熊厲害
- 薩德效應 南韓人最討厭中國
- 經典賽》大雨也不怕 中田翔首局就飆守備美技（影音）
- 經典賽Live》5屆金手套出狀況 日本遭美國超前
- 郭泰源急性A肝 他說在韓國吃到這個…
- 百貨美人節 卡友禮療癒風─統一時代新櫃登場 SOGO北海道展甜點吸客
- NBA》恩比德手術時間未定 何時復出成未知數
- 北韓又發射導彈！ 但以失敗告終...
- Jimmy Choo春夏 迷幻交錯─植物裝置藝術 蜂鳥羽毛色彩 層疊創作鞋履
- 閃亮小珍被爆是小三？老公舊愛大器祝福
- 滿貫砲炸猿 陳凱倫︰風吹的
- 不等Apple 鳴槍 經銷商提前開放預約紅色iPhone
- 全國音樂、籃球賽 國華國中雙冠
- 《觀察筆記》不容唱衰
- 比起新聞來源…你較易相信好友分享的新聞
- 宜市死亡路口改善 立委籲改客運路線
- 五月天演唱會執勤 警意外讓無名屍回家...
- 觀光局將重審可疑國旅補助案 追究刑責
- 烏日4死火警 屋主弟：80歲老母曾打電話求救...
- 14多萬免繳費黨員 洪秀柱：吳敦義祕書長任內通過
- 新鶯堤外便道延宕7年 民代催
- 台灣生醫產業 陳建仁：未來沿高鐵廊帶發展
- 護國神捕莫里納 率隊7連勝
- 籃網沒「豪」運 今恐因傷休兵
- 空氣盒子募款難 屏縣環盟喊卡
- 《謠言終結站》喝馬鈴薯水 不會讓白髮變黑
- 梅伊登《時尚》讚川普很紳士
- 經典賽》棒協交出組訓賽 林昶佐批體育署「非常偷懶」
- 舊好茶石板屋 10年修復計畫啟動
- 為弟尋仇 反遭兄弟檔刺死
- 核一、核二乾式貯存設施 地方憂淪最終處置場
- 長期關注維權 NGO工作者李明哲赴中失聯
- NBA》一手打造6冠王朝 前公牛總管因病過世
- 高市選戰端牛肉 劉世芳籲建高捷黃線
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：終於回檔了！ 新台幣中午暫收30.509元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分