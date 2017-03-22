終於回檔了！ 新台幣中午暫收30.509元

2017-03-22 12:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕受到主要亞洲貨幣表現疲弱，以及下跌影響，新台幣匯率早盤自近2年半高點回落，暫時紓緩先前連續5個交易日揚升格局，短線預料將在30.5元關卡附近整理。

新台幣中午暫以30.509元兌1美元作收，貶值5.1分，台北外匯經紀公司成交量為3.79億美元。

外匯交易員表示，儘管新台幣回檔，但對比台股跌勢，匯率仍相對抗跌，上午交易區間主要落在30.48元至30.52元，近期要大貶機率依舊不高，尤其是接近月底、季底的出口商拋匯旺季。