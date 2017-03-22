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南山人壽股東臨時會 通過併朝陽人壽

南山人壽召開股東臨時會，決議同意概括承受朝陽人壽的資產、負債及營業之概括讓與。圖為朝陽人壽大樓外觀。（資料照，記者廖耀東攝）

2017-03-22  11:58

〔記者廖千瑩／台北報導〕南山人壽今天舉行106年第一次股東臨時會，決議同意概括承受朝陽人壽的資產、負債及營業之概括讓與。南山人壽規劃，此案將於5月2日完成交割，且掛保證在受讓朝陽人壽營業後，保戶權益將不受影響。

金管會去年1月26日接管朝陽人壽，去年10月31日首度標售，宣告流標。在金管會主委李瑞倉指示下，安定基金及保險局全力動員，今年1月16日二度標售朝陽人壽，南山人壽出價落入金管會底價區間，安定基金僅須墊支2億元得標，創下安定基金賠付問題保險公司最低金額紀錄。

南山人壽今天舉行股東臨時會，通過此概括承受案，南山人壽表示，概括承受朝陽人壽的資產負債及全部營業，將可持續擴大南山在中台灣的市佔率，同時，結合主管機關提供的放寬國外投資額度等行政配套措施後，將可提升資產運用效益。

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