台積電留台》行政院專案追蹤 陳良基：盡洪荒之力
2017-03-22 11:43
〔記者吳柏緯／台北報導〕日前傳出台積電因為南科高雄園區路竹基地環評作業不及，加上台灣電力後續穩定不佳等問題，因此打算赴美設置晶圓廠，發展投資額達5000億元的3奈米先進製程。科技部長陳良基今天表示，會窮洪荒之力把台積電留在台灣，且行政院長林全已經指示，將該案列管，每月追蹤該案進度。
科技部長陳良基今天上午赴立法院教育文化委員會今進行報告，由於日前傳出台積電最先進的3奈米製程打算放棄台灣，轉向美國投資，恐造成台灣的產業衝擊，引起不少立委關切。
民進黨籍立委吳思瑤呼籲，科技部應該跟地方政府、相關部會組成跨部會小組，處理台積電的問題。立委何欣純表示，台積電是台灣之光，將優秀的廠商留在台灣是科技部的責任
陳良基表示，與台積電間的溝通管道一直都相當暢通，也都積極協助台積電處理水、電或土地等困難。他說明，這個消息傳出後，也立刻與董事長張忠謀通電話，也確認台積電投資以台灣優先目前沒有赴美投資計畫。
立委陳亭妃質疑，這樣的行為恐有「政治干預商業」之嫌；許智傑也提到，這目前僅是口頭承諾，若台積電最後仍因各種因素而選擇離開台灣，相關部會是否要負責？
陳良基也強調，科技部的任務是提供廠商良好的發展空間，其他的事情並不會干涉，但科技不也不會因此就什麼都不做。對於台積電需求，科技部將全力協助，積極協調地方政府與相關部會，就用水、用電、土地等環評因素預先規劃，「窮洪荒之力」將台積電留下。
目前南科也為台積電的投資做好相關準備，陳良基進一步說明，日前和行政院長林全說明後，林全也答應要將這個案子列管，每月追蹤進度。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 經典賽Live》5屆金手套出狀況 日本遭美國超前
- NBA》溜馬沒本錢重建 大鳥總管：喬治不能走
- 白天到黑夜 朴槿惠應訊14小時
- 台中市建築經營協會辦義賣 籌3百萬助惠明
- 「李永得穿拖鞋」變明星臉？台南警查到這毒犯來對比…
- 經典賽》美國若晉級冠軍戰 50億元球星將擺板凳
- 廚師車內搜到毒 幼兒泣訴「不是爸爸的」
- 獅袍大改款 很像荷蘭隊
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷對方孩子...
- 郭泰源急性A肝 他說在韓國吃到這個…
- 林武忠涉銷單丟高市議員職 童燕珍今宣誓就職
- 孔劉躺槍？《鬼怪》女主角8個月「叔姪戀」GG了
- 投50億推動AI技術 陳良基：台灣不能只當「快老二」
- 盧凱彤玩人體衝浪 背部失守
- 菊元百貨登錄歷史建築 非古蹟
- 男星擁5億身家 女友被爆苦蹲月租套房
- 許德敬奪金 爺爺是「撐竿跳之父」
- 遠航機師酒測超標4倍 當天停飛開除
- NBA》球星輪休爭議 波許：你能打就應該要上場
- 今回溫明降雨 週末冷氣團來襲「非常濕冷」
- 北市大湖公園疑女子溺水 無心跳急送醫
- FBI作證打臉 川普威信重創
- 遭爆聘女兒當國會助理 法內政部長下台
- 懷疑他偷東西 在酒店設局大打出手
- 自由廣場》台灣音樂史料何去何從
- 一例一休沒影響 南投軍功橋提前完工
- NBA》柯瑞17分力壓弟弟 勇士又寫新紀錄
- 罵自己的妹妹是「剪刀邊鐵掃把的查某」
- 北市掃毒 10高中職是熱區
- 數大就是美 員林蜀葵花20多種競豔
- 范冰冰奪亞洲大獎影后 感言沒提李晨狂謝「他」
- 黃花風鈴木盛開 太平最美街景
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT lawmakers, premier square off
- 中國加強打壓 我參與WHA「不容樂觀」
- 拍賣欠稅大戶土地 雲林縣庫進帳2.7億
- 〈徵文大家談〉工作中，請許下心願
- 審監督條例藍綠互嗆 曾銘宗宣布休息綠委嗆落跑
- MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆春訓代表作
- 59歲黃仲崑手抖20年 憂帕金森氏症交代後事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台積電留台》行政院專案追蹤 陳良基：盡洪荒之力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分