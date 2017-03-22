台積電留台》行政院專案追蹤 陳良基：盡洪荒之力

2017-03-22 11:43

〔記者吳柏緯／台北報導〕日前傳出台積電因為南科高雄園區路竹基地環評作業不及，加上台灣電力後續穩定不佳等問題，因此打算赴美設置晶圓廠，發展投資額達5000億元的3奈米先進製程。科技部長陳良基今天表示，會窮洪荒之力把台積電留在台灣，且行政院長林全已經指示，將該案列管，每月追蹤該案進度。

科技部長陳良基今天上午赴立法院教育文化委員會今進行報告，由於日前傳出台積電最先進的3奈米製程打算放棄台灣，轉向美國投資，恐造成台灣的產業衝擊，引起不少立委關切。

民進黨籍立委吳思瑤呼籲，科技部應該跟地方政府、相關部會組成跨部會小組，處理台積電的問題。立委何欣純表示，台積電是台灣之光，將優秀的廠商留在台灣是科技部的責任

陳良基表示，與台積電間的溝通管道一直都相當暢通，也都積極協助台積電處理水、電或土地等困難。他說明，這個消息傳出後，也立刻與董事長張忠謀通電話，也確認台積電投資以台灣優先目前沒有赴美投資計畫。

立委陳亭妃質疑，這樣的行為恐有「政治干預商業」之嫌；許智傑也提到，這目前僅是口頭承諾，若台積電最後仍因各種因素而選擇離開台灣，相關部會是否要負責？

陳良基也強調，科技部的任務是提供廠商良好的發展空間，其他的事情並不會干涉，但科技不也不會因此就什麼都不做。對於台積電需求，科技部將全力協助，積極協調地方政府與相關部會，就用水、用電、土地等環評因素預先規劃，「窮洪荒之力」將台積電留下。

目前南科也為台積電的投資做好相關準備，陳良基進一步說明，日前和行政院長林全說明後，林全也答應要將這個案子列管，每月追蹤進度。