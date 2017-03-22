| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》5屆金手套出狀況 日本遭美國超前
 首頁 > 財經

仲琦2016每股獲利1.98元 將配息1.8元

2017-03-22  11:33

〔記者王憶紅／台北報導〕仲琦（2419）2016年獲利約4.49億元，以股本22.63億元計算，每股獲利約1.98元。仲琦董事會決議配息1.8元，以昨日收盤20.55元計算，現金殖利率約8.75％。仲琦今天股價逆勢上漲，上午11點30分為止上漲1.85元。

廣告
  • 仲琦今天股價逆勢上漲。（記者王憶紅攝）

    仲琦今天股價逆勢上漲。（記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 仲琦
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：仲琦2016每股獲利1.98元 將配息1.8元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.