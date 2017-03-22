仲琦2016每股獲利1.98元 將配息1.8元

2017-03-22 11:33

〔記者王憶紅／台北報導〕仲琦（2419）2016年獲利約4.49億元，以股本22.63億元計算，每股獲利約1.98元。仲琦董事會決議配息1.8元，以昨日收盤20.55元計算，現金殖利率約8.75％。仲琦今天股價逆勢上漲，上午11點30分為止上漲1.85元。