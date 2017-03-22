新台幣強升 金管會：前2月壽險業匯損400~500億

2017-03-22 11:22

［記者吳佳蓉／台北報導］今年以來新台幣持續升值，國民黨立委費鴻泰今日於立法院財政委員會質詢時，向金管會關切壽險業匯損情形。金管會副主委鄭貞茂表示，壽險業1月匯損約358億元，2月因新台幣升幅減小，匯損縮減至100多億；業者若有避險，帳面損失都可回沖。

日前國民黨立委曾銘宗質疑，新台幣今年以來大漲超過5％，造成壽險業1、2月匯損達千億。費鴻泰持續關切此議題，要求金管會提醒壽險公司避險。

鄭貞茂回應，前兩月匯損總計約400~500億元，1月358億元、2月100多億；至於匯損對壽險業獲利影響，他認為，影響大小取決於兩個面向，一是壽險公司外匯準備金的沖銷，二是是否有避險，如果有事先避險，之後帳面損失都可沖回來。