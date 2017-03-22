墨西哥國際安全博覽會 威潤新品攻南美市場
2017-03-22 10:52
〔記者王憶紅／台北報導〕威潤科技（6465）積極耕耘南美市場，日前參加墨西哥國際安全博覽會（Expo Seguridad Mexico 2017），威潤指出，積極參與國際知名商展、強化與各地客戶的互動，目前已透過產品開發技術與銷售服務，獲得多家國際客戶的青睞，並洽談合作。
威潤在墨西哥國際安全博覽會展示專為南美地區開發的新品通用型衛星定位監控器AK7S及IP等級防水衛星定位監控器AL7，威潤期望透過提供符合特定市場需求的創新產品搶佔商機，促進南美市場營收成長。
依據南美市場需要，威潤科技特別研發出更為經濟實惠的通用型衛星定位監控器AK7S，適用於車隊管理、快遞車輛及租賃車使用，這款衛星定位監控裝置能追蹤並回報車輛的位置、速度、駕駛行為等行駛相關數據，並及時回報相關資料到車隊管理平台，有效監管車隊並提升物流行車效率。
另外，專為各式輕重型機車所開發的AL7，支援機車低電壓供電，內建省電模式和充電電池，即使無外部電源供應，可長效使用高達17天。此外，AL7符合國際防護IP66認證，可有效防塵防水，並可擴充各式監控配件，提升機車監控效能。
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