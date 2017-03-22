| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》5屆金手套出狀況 日本遭美國超前
 首頁 > 財經

3月出口表現 財長：至17日兩位數正成長

2017-03-22  10:55

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部長許虞哲今出席立法院財政委員會專題報告，被問及出口表現時透露，3月份統計至17日為止，「數字真的不錯，」成長幅度達雙位數，但還是要等到月底，全月數字出來一起看才會明朗。

至於新台幣今年以來持續強勢，是否會影響出口表現。許虞哲認為，貨幣有時升、有時貶，出口商都會面臨這樣的問題，廠商應有自己的因應方式；新台幣走勢則屬中央銀行權責，不予評論。

另一方面，今日財委會上，國民黨立委賴士葆質詢時表示，台股昨日離萬點僅一步之遙，外資不斷匯入，但傳出公股卻在賣出股票，要求公股行庫表態。

台銀總經理魏江霖坦言，台銀目前是賣超狀態，台企銀董事長朱潤逢表示，沒有賣，持有台股部位還微幅增加。兆豐金董事長張兆順、一金董事長蔡慶年、合庫金董事長廖燦昌，僅表達台股操作由銀行內專責部分進行，並不清楚狀況。

土銀董事長凌忠嫄則表示，看好台股行情，將繼續買。華南金董事長吳當傑表示，原則上不會炒短線。彰銀董事長張明道強調，進出股票市場不大，專注長期投資獲利。

廣告
  • 財政部長許虞哲（左）今出席立法院財政委員會專題報告。（記者吳佳蓉攝）

    財政部長許虞哲（左）今出席立法院財政委員會專題報告。（記者吳佳蓉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 出口 台北股市 新台幣匯率
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：3月出口表現 財長：至17日兩位數正成長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.