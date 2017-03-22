3月出口表現 財長：至17日兩位數正成長
2017-03-22 10:55
［記者吳佳蓉／台北報導］財政部長許虞哲今出席立法院財政委員會專題報告，被問及出口表現時透露，3月份統計至17日為止，「數字真的不錯，」成長幅度達雙位數，但還是要等到月底，全月數字出來一起看才會明朗。
至於新台幣今年以來持續強勢，是否會影響出口表現。許虞哲認為，貨幣有時升、有時貶，出口商都會面臨這樣的問題，廠商應有自己的因應方式；新台幣走勢則屬中央銀行權責，不予評論。
另一方面，今日財委會上，國民黨立委賴士葆質詢時表示，台股昨日離萬點僅一步之遙，外資不斷匯入，但傳出公股卻在賣出股票，要求公股行庫表態。
台銀總經理魏江霖坦言，台銀目前是賣超狀態，台企銀董事長朱潤逢表示，沒有賣，持有台股部位還微幅增加。兆豐金董事長張兆順、一金董事長蔡慶年、合庫金董事長廖燦昌，僅表達台股操作由銀行內專責部分進行，並不清楚狀況。
土銀董事長凌忠嫄則表示，看好台股行情，將繼續買。華南金董事長吳當傑表示，原則上不會炒短線。彰銀董事長張明道強調，進出股票市場不大，專注長期投資獲利。
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