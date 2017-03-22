疑中資假外資匯百億炒台股 金管會：待查證

2017-03-22 10:27

〔記者吳佳蓉／台北報導〕國民黨立委盧秀燕今於立法院財委會表示，媒體報導，疑似有中資偽裝外資名義，投入百億炒作大同股票，股價由5元炒至20元，金管會卻獲調查局通報才知道，質疑毫無能力防範。對此，金管會副主委鄭貞茂回應，：「資金來源待查證，若中資進來一定知道」。

有媒體報導，調查局近日接獲檢舉，從去年9月至今年3月，兆豐銀行、永豐銀行保管的外資帳戶，匯入近百億元狂買大同股票，先將股票由5元炒到20元，3月股票會前再殺到11元，來回4波、套利20億元；且該外資背後疑似為中資。

盧秀燕批評，反洗錢措施上路，民眾存個錢也要被查，但中資以外資名義進來買股百億元，金管卻毫無所覺，無有效內控機制，調查局來通知才知道。外資背後真實身分是否為中資，現在仍查不清，無力防範中資假借外資名義干擾台灣金融市場。

盧秀燕質疑，不只是國防安全，資安、金融市場干擾也都能成國安危機；如果中資裝成外資近來，政府到底有沒有能力防範。

鄭貞茂表示，平常大同股票的成交量變化，證交所都有在掌握，有突然增加情形，就會進一步查核。至於媒體報導的特定個案，檢調目前正在調查，確認是真外資還是中資。資金若按照正常管道匯入，一定可查清楚，但資金無國界，查核真實來源地仍需要一點時間。強調若有中資進來，一定會知道，不認為中資有能力影響金融市場正常運作。