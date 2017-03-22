3/22重要財經新聞一覽
自由時報財經︰租稅新制上路 近6成房東喊漲
租金報稅及房客入籍等租屋新政上路還不到一季，超過五成租屋族明顯感受到租金上漲壓力，更有五十八．二％房東表明近期想漲房租；根據某房仲網路問卷調查，高達五十四．二％的租屋族認為租屋區域所在地的租金已明顯上漲，僅約三．六％表示租金下跌，其餘認為租金持平。
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蘋果日報財經︰宸鴻攜歐菲光 設合資公司
TPK宸鴻-KY（3673）與中國歐菲光昨天宣布策略聯盟，雙方將交互投資並成立合資公司。歐菲光將參與認購TPK私募股2000萬股，價格為昨日TPK收盤價每股90.5元，總金額18.1億元，約佔TPK 5.46%股權，僅次於董事長江朝瑞家族，成為第2大股東。下階段TPK將斥資2.04億元人民幣（約9億元台幣）買進歐菲光股票，持股約0.4%。
工商時報財經︰宸鴻、歐菲光變麻吉
用結盟取代競爭！觸控產業大廠TPK-KY（宸鴻）與大陸歐菲光昨（21）日共同宣布相互交叉持股，雙方將成立合資公司，共同接單、發展新技術，開創兩岸廠商合作新模式。
中國時報財經︰外資掃貨 台股蓄勢攻萬點
台股昨（21）日由雙王─台積電與大立光股價雙攀歷史新高領軍，推升指數上漲59點、以9972點作收，創22個月來新高，距離萬點大關僅剩27.51點，外資圈認為，只要國際資金買盤持續，今日攻頂機會高，外資昨以銀彈支援買超台股160億元，創下去年7月22日來新高。但美股早盤受到科技股及金融股回檔影響，道瓊大跌200點，那斯達克下挫近90點。
經濟日報財經︰外資狂敲160億 台股今戰萬點
外資昨（21）日拉抬台積電等大型權值股，買超160億元，創下九個月以來最大量，帶動台股市值衝上29.51兆元，創下歷史新高；同時外資昨天在匯市匯入約5億美元，激勵新台幣對美元匯率連五升，收在30.458元，熱錢持續流入，力拱台股上萬點。
星島日報財經︰中資天價搶港地 嘉華：有競爭有進步
全城慨歎樓價高上車難之際，中資發展商仍紛紛來港「搶地」，不斷推高地價。對於海航在港高價搶啟德地連下四城，央企保利系保利置業（119）董事總經理韓清濤表示，公司有入標，但無奈對方出價不低，以後會考慮以合作方式獲取香港土地。寶龍地產（1238）亦表示，考慮進軍香港地產市場。
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