台股上萬點？期貨商：沒心情開香檳

2017-03-22 08:55

〔記者羅倩宜／台北報導〕台股今將5度挑戰萬點大關，能否順利攻克，期貨市場已先透露端倪。近幾日 外資在期貨的未平倉多單逐步下滑，選擇權留倉數據也顯示「上萬點後難以持久」。期貨商表示，「沒心情開香檳！」因錢都是外資賺走，成交量每天不到千億，散戶、券商、期貨商，通通沒賺到。

「萬點在望，市場就是不high！」王文浩表示，以期貨商來説，雖然近期台股穩步上漲，但市場波動才賺得到的期貨玩家，卻分不到一 杯羹。「大盤經常一開盤就跳空拉高，完全由外資控盤，其他人參與不到。」

台股今只差24點就見到小英政府的第一個萬點行情，市場認為，「就算站上萬點，能夠維持多久？」從期貨市場數據來看，台指期淨多單，過去1年最高曾達9萬多口，截至昨日只剩5.5萬口，且過去3個交易日，淨多單1天比1天減。

擇權規模也反映市場對台股十分戒慎。台指選擇權昨日的4月份買權未平倉單，最大量落在10,000點和10,200點；康和期貨副總王文浩分析：「這代表有人看壞行情，認為過不了這兩個點數關卡，才願意砸錢放到隔夜，也要高掛買權求售。」

外資昨在現貨市場大買逾160億元，期貨多單卻減少，似有腳底抹油之勢。王文浩強調，「外資若在現貨強拉，短期上萬點還是很容易；但此時投資人就要特別冷靜，記取兩年前的萬點教訓。」

2015年4月，台股攻上萬點，只維持短短幾天，3個月後就跌到7千點。當時很多散戶被融資斷頭，再也不進場，從此台股就沒量。

今年春節後，台股成交量曾短暫放大，但大多時間仍低於千億。成交清淡，券商賺不到手續費，即使大盤頻頻挑戰萬點，氛圍一片冷清，見不到過去備好香檳的歡樂景象。

期貨商同時警告，近期台幣升值被視為股市的利多，代表外資的錢一直進來。「但別忘了，股市漲，只有外資賺到；它留下的升值效應，卻將反映在企業的匯損上，只是財報還沒顯現出來而已。」