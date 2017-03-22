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新台幣全世界最強！老謝爆：小英對企業主說...

日前總統府中部辦公室昨啟用，總統蔡英文與地方人士茶敘。（資料照，記者廖耀東攝）

2017-03-22  09:01

〔即時新聞／綜合報導〕新台幣匯率近來漲勢凌厲，短短5個交易日已大漲5.08角。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文探討新台幣為什麼升不停，也提醒在美國公布外匯操縱國黑名單之前，新台幣可能一直維持強勢。

謝金河在臉書發文表示，新台幣每天都升值創新高，很多朋友常問，要不要換美元？他認為台幣比美元還強，何必多此一舉？

謝金河透露，他日前參加磐石會，特別問和大董事長沈國榮，台幤升這麼多，這回產業界，尤其是出口導向的企業主，為什麼沒有看到有人出來喊話？沈董告訴他，之前中辦成立大會上有跟小英總統反映過，但總統要他忍耐一下，因為四月中旬，美國公布操控滙率名單，台幣只能跟著市場浮動。

謝金河說，這個情況說明了，今年以來從外面滙回來的熱錢不少，而過去央行會在尾盤作價，現在少了央行護盤的手，新台幣成了全世界最強勢的貨幣，在美國公布外匯操縱國黑名單之前，台幣可能一直維持強勢。

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  • 謝金河在臉書發文。（擷取自謝金河臉書）

    謝金河在臉書發文。（擷取自謝金河臉書）

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