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新光大公主揚言不撤告 華南林家接班恐生變

華南銀行副董事長林知延與新光金控公主吳欣盈婚變官司，恐影響華南林家接班。（林知延、吳欣盈提供）

2017-03-22  08:31

〔即時新聞／綜合報導〕華南銀行副董事長林知延與新光金控公主吳欣盈婚變官司，據週刊報導吳欣盈揚言告到底，若林知延刑事罪名成立，恐怕喪失華南董事資格，使華南林家接班生變。

根據《鏡週刊》報導，16日吳欣盈控告林知延「妨害祕密」官司再度開庭。吳欣盈委任律師表示，離婚與妨害祕密官司不要綁在一起，離婚協商一直沒有進展，希望法院能夠儘速審理妨害祕密案。

吳欣盈友人透露，吳欣盈若無長輩介入協調，不會撤銷對林知延的妨害祕密刑事告訴。友人說，林知延污衊吳欣盈的人格和名聲，根本沒有外遇這件事，但男方卻執意用此名義訴請離婚，她絕對不會同意。

報導提到，若是林知延妨害祕密罪名經司法定讞，將依規定解除華南金控董事資格，將讓林家的接班布局生變。

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