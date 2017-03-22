川普施政議程引憂 美股重挫

2017-03-22 05:04

〔中央社〕華爾街股市今天重挫，投資人對美國總統川普的施政議程前景疑慮日深，特別是在過兩天國會就要針對健保議題表決的關鍵時刻之前。

分析師指出，油價跌落也讓股市承受壓力。

今天收盤部分，道瓊工業指數終場下跌237.85點或1.14%，收在20668.01點。

標準普爾500指數下跌29.45點或1.24%，收在2344.02點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫107.705點或1.83%，收在5793.824點。