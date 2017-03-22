華爾街拖累 歐洲股市收低

2017-03-22 03:00

〔中央社〕受到華爾街股市走低拖累，歐洲股市今天收黑。交易員說，對於美國總統川普推動他所承諾的改革，投資人有憂慮。

米謝特金融服務公司（Meeschaert Financial Services）佛洛凱（Gregori Volokhine）表示，「市場走向已倒轉」，因為投資人關切來自共和黨內部對川普改革的反對。

倫敦FTSE 100指數跌51.47點或0.69%，收在7378.34點。

法蘭克福DAX 30指數跌90.77點或0.75%，收在11962.13點。

巴黎CAC 40指數跌9.73點或0.19%，收在5002.43點。