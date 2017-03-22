華爾街拖累 歐洲股市收低
2017-03-22 03:00
〔中央社〕受到華爾街股市走低拖累，歐洲股市今天收黑。交易員說，對於美國總統川普推動他所承諾的改革，投資人有憂慮。
米謝特金融服務公司（Meeschaert Financial Services）佛洛凱（Gregori Volokhine）表示，「市場走向已倒轉」，因為投資人關切來自共和黨內部對川普改革的反對。
倫敦FTSE 100指數跌51.47點或0.69%，收在7378.34點。
法蘭克福DAX 30指數跌90.77點或0.75%，收在11962.13點。
巴黎CAC 40指數跌9.73點或0.19%，收在5002.43點。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 五月天相約329見！地點在最懷念的地方
- 盤查合理懷疑 李永得：警方還在硬拗
- 錯過黃金期 小心近視變弱視
- 休耕補償育苗業者 每公頃最高7500元
- 扁案、郭瑤琪案恐無法翻案 綠委：人民無法接受
- 《美女與野獸》熱映公仔卻醜翻天 還被P成凸額頭
- 退伍又回聘 991人領雙薪 立委促建立合理選才標準
- 一次性刨鋪 中華路全線「修容」
- 3年了 太陽花暴警還是找不到
- 中客不來業績反漲 連鎖業者連開5間新飯店
- 日阿嬤級AV女優 帝塚真織80歲宣布引退
- 桃園區農會再傳賄選 2人交保
- 垃圾山堆竹東水源區 民代陳情監委
- 博物館日免費藝文饗宴─西班牙馬拉加
- 立院初審 僑委增至200人 任期減為2年
- 獅子會自行車公益環島 捐350萬獎助學金
- 草屯、竹山萬噸垃圾 無法外運
- 觀光局擬推印尼、菲免簽 爭取不丹客／下半年起 東南亞語人士可擔任導遊助理
- 〈紐約性愛檔案〉比起性 男人更想要的東西
- 助收洋蔥明年喊停？ 軍方否認
- 嘉縣首件促參案 吳鳳公園開發 轉保守
- 越南超夯主持新秀Just Go 揪同胞來台吃喝玩樂
- 蔡︰推動原民傳統領域 一步步來
- 講英語嘛ㄟ通 台南店家英語標章認證輔導起跑
- 1.5公噸豆腐鯊誤闖定置漁網 業者佛心野放
- 基隆東岸停車場 市長促6月試營運
- 帶書賞鳥趣 玩遍12處私房熱點
- 藤岡靛被爆有20歲繼子 視如己出獲讚好男人
- FBI證實 調查川普團隊與俄關係
- 假進修休黑假 檢察官輕罰半年俸
- 桃園百年老街補丁如「貼膏藥」 最快5月動工修復
- 高價自費診所誕生 初診要1.2萬
- 吳念真讚精準 朱德剛再演《人間》系列
- 福島圍阻體內污水輻射量 高達11西弗
- 愛看英文小說 高中女多益考975分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet unveils US$1.5bn digital infrastructure plan
- 〈親子會客室〉孩子挑食 別強迫接受
- 小校學童種米送家扶 歡樂做飯糰
- 「妻挺綠信基督」 夫訴請離婚 遭法官駁回
- 《自由廣場》允許警察濫行盤查 才會影響治安
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：華爾街拖累 歐洲股市收低
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分