美股開高走低 道瓊跌幅擴大至100點
2017-03-21 23:33
美國股市週二開高走低，道瓊工業指數跌幅超過100點。圖為紐約證交所一名交易員。（路透）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國股市週二開高走低，金融類股首先承壓，高盛股價下跌2.36%。截至台灣時間晚間11點，三大指數同步走跌，在高盛領跌之下，道瓊工業指數跌幅超過100點。
截至台灣時間晚間11點，道瓊工業指數、史坦普500指數及那斯達克指數分別跌0.69%、0.55%、0.93%，分別報20761.78點、2360.39點、5846.93點。史坦普500金融版塊跌1.7%。
蘋果於台灣時間週二晚間在官方網站發表紅色版iPhone 7，蘋果股價上漲0.40%，報142.02美元。另外，衡量6種主要貨幣對美元的美元指數跌幅擴大至0.62%至99.73，刷新2月6日以來的新低點。
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