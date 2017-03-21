大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-03-21 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月21日）開獎的第106000027期大樂透，頭獎摃龜；第106000068期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000027期大樂透中獎號碼為：「08、16、27、32、43、44，特別號：07」。頭獎及貳獎皆摃龜；參獎共31注獲得，每注可得5萬8016元；肆獎共83注獲得，每注可得1萬4445元；伍獎共1632注獲得，每注可得2020元；陸獎共2261注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬4175注獲得，每注可得400元；普獎共2萬9638注獲得，每注可得400元。

第106000027期49樂合彩中獎號碼為「08、16、27、32、43、44」，四合共4注中獎，每注可得獎金20萬；三合共124注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3372注中獎，每注可得1250元。

第106000068期今彩539中獎號碼為「06、24、31、34、36」，頭獎摃龜；貳獎共178注獲得，每注可得2萬元；參獎共6934注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1784注獲得，每注可獲得50元。

第106000068期39樂合彩中獎號碼為「06、24、31、34、36」，四合共3注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共200注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7357注中獎，每注可得1125元。

第106000068期3星彩中獎號碼為「049」，正彩共20注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000068期4星彩中獎號碼為「5798」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」