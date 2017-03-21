1月壽險業淨匯損358億元 金管會:未實現損失可回沖
2017-03-21 20:54
〔記者王孟倫／台北報導〕壽險業匯損問題，今日仍在市場發酵；金管會今天說明，1月壽險業淨匯損為358億元，2月數字未出爐、但幅度已縮小，尤其，這還屬於「未實現損失」，以後匯率若變化，還可回沖利益，壽險業多有避險準備，實際衝擊應有限。
立委曾銘宗本周一表示，由於新台幣近兩月升值5%，近兩個月保險業匯兌損失恐怕達1200億元，將反映在第一季財報上。
「不能拿升值幅度，直接來估算壽險業匯損金額！」金管會保險局官員表示，立委是拿美元投資進行匯損估算，但未考慮「避險利益」；所謂避險利益，是保險公司透過衍生性金融商品進行避險所獲得的利益，不能只看匯率變化。
官員說，根據統計，壽險業1月「匯兌損失」2271億元，但「避險利益」1913億元，也就是說，一來一往抵銷後，淨匯損為358億元。
至於2月數字尚未正式出爐，若與1月份相加，兩個月壽險業淨匯損金額約500多億元，並非外界說的1200億元。
此外，保險局也表示，壽險業有「外匯價格變動準備金」可以支應，這筆錢是壽險業若遇到匯損，可從準備金撥出五成，以降低其損失。
不過，根據金管會統計，截至2月底，壽險業外匯價格變動準備金水位已降至231億元，跟去年底的441億元相比，整整減少了快一半，顯示壽險業確實承受新台幣匯損壓力！
對此，保險局有三項說明，第一、外匯價格變動準備金本來就是大水庫概念，具有調節避險的功能；第二、因應匯率波動，壽險公司都會有避險策略，實際匯損有限；第三、「淨匯損」屬於未實現損失，未來新台幣匯率若貶值，帳上還可進行回沖。
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