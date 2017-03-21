大樂透、今彩539開獎囉！

2017-03-21 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月21日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：08、16、27、32、43、44，特別號：07。

49樂合彩：08、16、27、32、43、44。

今彩539：06、24、31、34、36。

39樂合彩：06、24、31、34、36。

3星彩：049。

4星彩：5798。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。