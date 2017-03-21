環球晶圓去年賺9.39億元 年減54％ 每股盈餘2.54元

2017-03-21 20:31

〔記者洪友芳／新竹報導〕環球晶圓（6488）去年12月認列收購SunEdison （SEMI） 的虧損，衝擊第四季出現虧損，每股淨損0.46元，也影響全年歸屬於母公司的稅後淨利為9.39億元，年減54%，每股盈餘為2.54元。

環球晶圓今召開董事會，會中通過去年財報，合併營收184.27億元，年增20.4% ; 營業毛利41.30億元，年增1.4% ; 營業淨利13.78億元，年減率48.7% ; 稅前淨利13.44億元，年減率52.1% ; 歸屬於母公司的稅後淨利9.39億元，年減54%，稅後每股盈餘為2.54元。

環球晶圓表示，去年收購Topsil Semiconductor Materials A/S旗下的半導體事業群和SunEdison Semiconductor兩家公司所產生的收購費用，加上去年12月2日完全收購SunEdison （SEMI） ，將SunEdison （SEMI） 2016年12月的全部虧損一併列入環球晶圓的合併損益，致使環球晶圓去年淨利與每股盈餘較前年下滑。

環球晶圓為充實營運資金、轉投資子公司、償還銀行借款和因應未來發展之資金需求以強化公司競爭力，董事會也通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，預計至少發行59,200仟股普通股，但最多不超過74,000仟股普通股。環球晶圓股東常會擬訂於6月19日上午9時於新竹科學園區科技生活館舉行。

環球晶圓指出，今年第一季受惠記憶體、高階智慧手機、聯網行動裝置等需求強勁，環球晶圓全球各廠3到 12吋矽晶圓產能稼動率持續滿載，高毛利產品組合也同時快速增加，尤其大尺寸矽晶圓需求非常強勁，即使第一季產品價格調漲，仍受限產能分配，無法完全滿足客戶持續增加的需求。展望第二季及下半年矽晶圓市場，預期大尺寸矽晶圓的需求將持續非常強勁。