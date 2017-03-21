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學保理賠怪象多 壽險業者不想玩了

2017-03-21  20:44

〔記者廖千瑩／台北報導〕攸關330萬名高中職以下學生保障的學生保險，將在4月公開招標。壽險公會已向今年負責承辦的新北市教育局提出建議案，盼能修正學保條款，新增投保年齡限制、30天等待期及醫療給付小額自負等，否則壽險業者沒人要標，屆時330萬學生將無學生保險。

去年學保招標8度流標，最後是政府協調原本承保的三商美邦人壽再承保1年，不過新學年學生保險4月將再公開招標，教育部也將公告招標規格，但連三商美邦人壽都不太想玩了，理由是學保理賠問題多，且賠錢生意沒人要做，三商美邦承接學保5年，只有1年理賠支出小於保費收入。

壽險公會目前已經跟新北市教育局開過條款審查會議，提出建議修改內容，但重點還是要看教育部的態度。

壽險業者說，學保理賠狀況多，目前問題最大的就是高齡補校生，實務上曾有7、80歲的高齡長者，甚至還有外國人，跑去報名國小補校，從來沒去過學校上課，一直在請病假，沒多久過世請領100萬元身故理賠；還有重症幼童，一出生就有先天性疾病，掛名讀某幼稚園，從醫療理賠一路申請到身故保障。

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