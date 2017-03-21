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新日光拚轉型提列資產減損 去年EPS虧6.53元

2017-03-21  19:22

〔記者張慧雯／台北報導〕新日光（3576）今（21）日公告去年財報，全年合併營收165.37億元，但由於去年持續進行中國及東南亞遷廠所衍生的產能閒置及相關費用支出，再加上公司轉型提列資產減損及商譽損失，且太陽能市場產品平均銷售價格大幅下滑等三大因素影響，稅後淨損63.10億元、每股純損6.53元。

新日光指出，中國去年下半年市場多晶產能大幅增加，產能供給過剩導致產品平均銷售價格大幅下滑，且新日光持續進行中國及東南亞遷廠所衍生相關支出暨產能耗損的影響，使營收較2015年衰退，此外，轉型也提列生產設備等資產減損及商譽損失，使得去年虧損幅度增加。

即便去年大幅虧損，不過新日光指出，已於去年成功完成現金增資及ECB籌資，並將持續充足現金部位，截至2016年底止，合併新日光及永旺等子公司的現金及約當現金總計約80億元，負債對資產比例維持在54.74%的合理水準，公司整體財務運作以保守為主。

因應近年太陽能市況變化快速，多晶電池價格持續崩跌，新日光積極轉型，預計台灣PERC產能於明年由600MW提升至1GW，新日光整體含海外電池產能將為1.6GW；另切入次世代N-type HJT產品以構築競爭障礙，確保技術領先優勢，而且新增台灣模組產能200MW以配合擴大之台灣內需市場。

至於下游太陽能電廠業務方面，新日光也說，至今整個集團除累計已建置完成約200MW外，目前進行中的全球系統案源（pipeline）已達1GW，同時在一家成立海外獨立電商（IPP：Independent Power Producer） CFY，將推動該IPP公司於香港上市，未來新日光除可從系統開發、建置與銷售獲利外，並可享有IPP公司潛在資本利得，預期整體轉型效益將從今年第四季起逐步顯現。

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  • 新日光拚轉型提列資產減損，去年EPS虧損6.53元。（記者張慧雯攝）

    新日光拚轉型提列資產減損，去年EPS虧損6.53元。（記者張慧雯攝）

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