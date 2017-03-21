我國性別落差指數全球38名 上升5名
2017-03-21 20:12
世界經濟論壇「全球性別落差報告」中，2016年我國性別落差指數較2015年上升5名，排名全球38名。（圖擷自WEF報告）
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處依世界經濟論壇（WEF）「全球性別落差報告」編算方法計算，2016年我國性別落差指數（GGI）為0.729，與該報告受評比的國家相較排名第38名，較2015年上升5名，高於新加坡、中國、日本、南韓等亞洲鄰近國家；全球前3名則依序冰島、芬蘭及挪威。
主計總處說明，WEF每年出版的「全球性別落差報告」，以包含14項變數之4項次指數，編算性別落差指數（GGI），用以衡量各國兩性差距實況。根據2016年最新報告編算方法計算，我國2016年GGI為0.729，較2015年提高0.005，4項次指數中，有3項較2015年提高、1項持平。
其中，「政治參與」因第9屆女性立委比例指高而改善較多；各項組成變數中，除民意代表、主管及經理人女性占比略降，導致女男比例下降外，其餘變數女男比例均上升或持平。
主計總處指出，將我國GGI編算與結果該報告評比的144個國家相較，我國排名第38名，較2015年上升5名；亞洲主要鄰近國家中，新加坡排名56名、中國排名100名、日本排名112名、南韓排名117名
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