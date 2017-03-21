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廣華-KY去年每股賺8.17元 配息4元

2017-03-21  18:34

〔記者楊雅民／台北報導〕廣華-KY（1338）去年合併營收為76.08億元，年減7.99%；稅後淨利為6.85億元，EPS為8.17元，年減9.62%。

廣華董事會決議通過，去年每股擬配發現金股利4元，保留盈餘作為公司未來持續在產線自動化及新製程開發之用。

廣華表示，去年第4季受惠於汽車傳統產業旺季，中國針對小排氣量（1.6升以下）購置稅減半優惠政策於12月底到期，帶動第4季整體新車銷量增溫。

主要客戶三大日系、歐美系等車廠的備貨力道提升，帶動去年第4季合併營收為20.8億元，稅後淨利2.06億元，單季淨利創歷史新高，EPS為2.46元。

雖然去年第4季營運表現亮麗，卻因人民幣貶值與新台幣升值的因素影響，使得全年營收和獲利較前年同期減少。

目前廣華營收比重中，三大日系客戶包括豐田、本田與日產營收占比合計達63.8%，歐美系客戶占比合計達24.9%。

今年第一季隨著主要客戶三大日系、歐美系改款與新車款陸續上市，以及新客戶自主品牌包括日產軒逸、廣汽菲克指南者、廣汽傳祺GS8、東風柳汽全新景逸SX5等維持成長動能帶動。

將有助於廣華保持良好的訂單能見度及產能利用率，第一季營運可望淡季不淡。

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  • 廣華-KY董事長余澤民。（資料照，記者楊雅民攝）

    廣華-KY董事長余澤民。（資料照，記者楊雅民攝）

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