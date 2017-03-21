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5大行庫2月房貸利率 創近7年次低

2017-03-21  20:49

〔即時新聞／綜合報導〕央行今公布台銀、合庫、一銀、彰銀、華銀等五大行庫2月的新承作放款統計並指出，整體新增房貸利率降至1.66％左右的水準，房貸利率創近7年來次低紀錄。

據《蘋果日報》報導，央行經濟研究處副處長吳懿娟指出，2月因不少信用條件好的客戶現身，銀行給予較優的房貸條件，整體新增房貸的承作利率被拉低到1.668%，較1月減少0.6個基本點，2月的5大行庫新承作房貸加權房貸利率創近7年來次低紀錄；去年12月時五大行庫新增房貸利率則是降到1.659%，創2010年7月以來新低。

吳懿娟表示，今年2月正逢農曆年後，屬傳統上的交屋淡季，而目前房市進場的民眾仍是以自住戶為主，行庫因自住戶的風險較低，也願意給予比較好的授信條件。

不過目前的房價仍較高，加上地價稅、房屋稅在去年調高，房屋的持有成本、交易成本還是在一定的水準之上。

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  • 央行今公布台銀、合庫、一銀、彰銀、華銀等五大行庫2月的新承作放款統計，整體新增房貸利率降至1.66％左右的水準，為近7年來次低。圖為房地產示意圖。（資料照，記者徐義平攝）

    央行今公布台銀、合庫、一銀、彰銀、華銀等五大行庫2月的新承作放款統計，整體新增房貸利率降至1.66％左右的水準，為近7年來次低。圖為房地產示意圖。（資料照，記者徐義平攝）

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