三商美邦人壽新總座 楊棋材出任
2017-03-21 18:12
〔記者廖千瑩／台北報導〕三商美邦人壽今天在董事會中通過，任命原財務長楊棋材為新任總經理。此人事案將呈報主管機關，待其核准後生效。
楊棋材在加入三商美邦人壽之前，曾任第一金融管理顧問公司、第一創業投資公司總經理；民國94年進入三商美邦人壽後，協助該公司建立投資團隊，歷經副投資長、投資長及財務長等職務歷練，在此期間完成該公司取得信用評等、股票上市及多次達成募資的目標，於投資實務、投資管理及財務會計等領域都有豐富經驗。
三商美邦人壽董事長陳翔玠表示，今年三商美邦將拚總資產上兆元，相信總經理楊棋材定能帶領團隊為股東、保戶、員工及社會創造更高價值。
三商美邦前任總經理孟嘉仁去年自三商美邦人壽退休，今年初轉戰中國人壽，引發外界關注，今天三商美邦人壽董事會通過新任總座人事案，由楊棋材接任新任總經理。
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