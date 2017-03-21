精品店面裝潢廠紅木-KY 去年每股大賺6.08元
2017-03-21 17:33
〔記者楊雅民／台北報導〕精品店面裝潢廠紅木-KY（8426） 公布去年合併營收20.61億元、稅後淨利2.91億元、每股稅後盈餘6.08元，創下歷史新高。
董事會通過去年每股擬發放現金股利4元、股票股利0.5元，配息率達74％；以今日收盤價51.1元估算，若順利填息，現金殖利率將達7.8％。
紅木表示，今年接單因客戶展店規劃有所推延，預估業績變化將呈現先蹲後跳的走勢，第一季依目前的出貨量來看，業績應是遜於去年同期。
今年營運策略除選擇較優利潤的專案外，也將持續開拓新品牌客戶，以創造未來營收、獲利成長的動能；生產端則會將重點擺在繼續研發自動化製程、改善生產效率、增加產能、培訓技術人才等以發揮綜效。
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