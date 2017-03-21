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Micron宣布在台成立DRAM卓越製造中心

2017-03-21  17:11

〔記者洪友芳／新竹報導〕美商半導體廠美光科技（Micron Technology）（NASDAQ：MU）今日宣布，近期成功標得中科達鴻先進科技的拍賣資產，將以此建立Micron在台後段封測生產基地，Micron已取得這處新生產基地的所有權，預計於今年8月開始投產。

經由此一收購案，Micron取得與台中廠相鄰的無塵室和設備，並將使Micron的晶圓製造與後段封測，得以集中於同一據點，專注於建立集中式的後段封測營運。

Micron全球製造副總裁Wayne Allan指出，此舉為Micron在台建立DRAM卓越製造中心的重要一步，也就是將晶圓製造與後段封測結合在同一地點，構建一個完整連貫的高效製造支援組織，提供更快的生產周期，將有利於該公司的業務和客戶。

Micron新的後段封測生產基地預計於今年8月開始投產，同時新整合的卓越製造中心將為Micron帶來更大的營運成本效益，有助在全球DRAM業務的發展。此一成本效益為Micron在2017年分析師大會上曾提到，估總金額達5億美元的營運優化計畫的一部分。

Micron表示，此次以美金8920萬成功得標的策略性收購，再次突顯了Micron持續擴大在台投資的決心。身為台灣最大的外商與外商投資者，Micron分別在台中和桃園擁有最先進的12吋晶圓製造廠，台北為銷售和技術支援辦公室。新的後段生產基地的建置，將進一步強化Micron在台布局，並將台灣打造為全球記憶體的專業技術中心。

Micron此後段封測業務將由營運長梁明成領導。梁在半導體產業擁有35年以上的豐富經驗，專業背景涵蓋前段晶圓製造和後段封裝測試。在2016年11月加入Micron前，梁曾在德碁半導體、京元電子和台灣艾克爾擔任高階管理職。

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  • 美商半導體廠美光科技（Micron Technology）（NASDAQ：MU）近期成功標得中科達鴻先進科技的拍賣資產，為在台建立DRAM卓越製造中心的重要一步。（資料照，彭博）

    美商半導體廠美光科技（Micron Technology）（NASDAQ：MU）近期成功標得中科達鴻先進科技的拍賣資產，為在台建立DRAM卓越製造中心的重要一步。（資料照，彭博）

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