歐菲光參與TPK私募 投資18.1億元

2017-03-21 16:47

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）與深圳歐菲光共同宣布，雙方董事會今日同時提案並通過，歐菲光將參與認購宸鴻私募普通股2000萬股，價格為今日宸鴻收盤價90.5元，總投資金額為18.1億元，歐菲光將取得TPK約5.5%股權，躍升為第二大股東；雙方已於今日簽署股份認購協議書，本交易將於雙方取得主管機關核准後，進行交割。

TPK也將以每股不高於人民幣40.34元價格，於雙方今日簽訂股份認購協議書後起一年內，參與歐菲光定向增發或於公開市場直接買進，取得總金額不超過人民幣204百萬元的歐菲光股票，大約台幣9億元，透過雙方交互持股，強化並鞏固彼此之間的合作關係。

此外，TPK財務長劉詩亮也表示，雙方並將於一個月內成立合資公司，資本額目前尚未討論，但預計在一個月內成立，歐菲光將佔新公司51%股權，未來雙方將透過此合資公司提供客戶從前段到後段一條龍服務。

劉詩亮說，TPK為外資公司，此投資案不需台灣主管機關同意，不過歐菲光則需中國發改委等機關同意，預計時間大約需要一個月。

劉詩亮表示，觸控產業在過去相當辛苦，經過一番整合後，大者恆大態勢明顯，這次雙方透過交叉持股方式，達成結盟，宸鴻90%營收是從美國客戶來，歐菲光則是9成來自中國客戶，此外，歐菲光以前段為主，宸鴻專注後段，雙方無論在客戶或產能、技術都沒有重疊，雙方的結盟是強強聯手，把潛在競爭者轉成策略夥伴，彼此都可以減少重複投資，對產業發展有正面效應。