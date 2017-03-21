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三重男遭砍慘死街頭 主嫌投案、5人在逃 連5升！新台幣收30.458元 續創近2年半新高
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連5升！新台幣收30.458元 續創近2年半新高

新台幣今以30.440元開出，最高30.400元、最低30.485元，終場收30.458元。（資料照，記者李靚慧攝）

2017-03-21  16:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天再度呈現揚升格局，終場升值6.9分，以30.458元兌1美元作收，匯價連5升並續創近2年半新高，台北外匯經紀公司成交量為7.31億美元。

外匯交易員表示，新台幣升破30.5元關卡後，若外資持續湧入，配合台股續揚、加權指數直攻萬點大關，匯價下一步將往30.2元價位靠攏，假設輕易突破，恐怕會很快重現「2」字頭價位。

新台幣今以30.440元開出，最高30.400元、最低30.485元，終場收30.458元。

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