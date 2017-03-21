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三重男遭砍慘死街頭 主嫌投案、5人在逃 連5升！新台幣收30.458元 續創近2年半新高
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明泰去年每股獲利1.4元 轉虧為盈 創3年新高

2017-03-21  15:16

〔記者王憶紅／台北報導〕明泰（3380）去年因產品組合優化，成本控管得宜，稅後盈餘6.08億元，每股盈餘1.4元，轉虧轉盈，創下近三年新高。

明泰去年第四季合併營收51.36億元，季增1.2%，主要是交換機成長帶動，稅後盈餘1.22億元，每股盈餘0.28元。全年合併營收218.31億元，年減5.1%，毛利率提升2個百分點至14.6%，稅後盈餘6.08億元，每股盈餘1.4元。

去年各產品線的營收比重，區域/都會網路產品（LAN/MAN）佔55%，無線寬頻網路產品（Wireless）佔27%，數位多媒體產品（Digital Multimedia）佔18%。

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  • 圖左為明泰董事長李中旺，圖右為總經理林裕欽。（資料照，記者王憶紅攝）

    圖左為明泰董事長李中旺，圖右為總經理林裕欽。（資料照，記者王憶紅攝）

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