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三重男遭砍慘死街頭 主嫌投案、5人在逃 連5升！新台幣收30.458元 續創近2年半新高
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三大法人買超152億 外資買超160億

台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣152.67億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-21  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣152.67億元。

外資今天買超160.04億元，投信賣超2.22億元，自營商賣超5.15億元。三大法人合計買超152.67億元。

台股今天漲59.52點，收在9972.49點，成交值新台幣983.46億元。

106年03月21日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,365,484,332 1,669,493,331 -304,008,999
自營商（避險） 3,930,523,371 4,141,994,666 -211,471,295
投信 870,214,640 1,092,213,771 -221,999,131
外資及陸資 33,738,105,375 17,734,075,254 16,004,030,121
合計 39,904,327,718 24,637,777,022 15,266,550,696

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