三大法人買超152億 外資買超160億
2017-03-21 15:08
台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣152.67億元。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣152.67億元。
外資今天買超160.04億元，投信賣超2.22億元，自營商賣超5.15億元。三大法人合計買超152.67億元。
台股今天漲59.52點，收在9972.49點，成交值新台幣983.46億元。
|106年03月21日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,365,484,332
|1,669,493,331
|-304,008,999
|自營商（避險）
|3,930,523,371
|4,141,994,666
|-211,471,295
|投信
|870,214,640
|1,092,213,771
|-221,999,131
|外資及陸資
|33,738,105,375
|17,734,075,254
|16,004,030,121
|合計
|39,904,327,718
|24,637,777,022
|15,266,550,696
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