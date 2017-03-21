晶電爆大量 今列成交第一名
2017-03-21 14:40
〔記者羅倩宜／台北報導〕LED磊晶廠晶電（2448）今成為台股成交量第一名，高達8.75萬張以上。晶電去年税後淨損35.5億元，每股虧損逾3元，已連兩年出現赤字；不過裁員瘦身並選擇性接單後，體質改善，外資估計今年税後EPS可達0.97元。
晶電去年Q3轉虧為盈，出現税後300萬元的淨利，可惜第四季再度落入虧損，税後虧1.59億元。去年初封存閒置機台，並將業務重點放更多在毛利較高的紅光後，今年2月份營收達16.8億元，年增10.8%。
晶電第二季開始，藍光産品將出貨給三星高階電視以及手機閃光燈客戶，四元／紅光産品則主攻超高解析度顯示看板、感測器、虹膜辨識等。另也取得雷射封裝廠訂單，交由晶電台南廠生産雷射用磊晶片。由於上述産品均屬單價高的利基市場，法人認為，晶電營運今年將可逐步轉佳。
外資近期也重新青睞晶電，歐系及美系外資不約而同在最新報告中，調升晶電目標價至32元及38元，並預估今年每股獲利，可達1元上下。
晶電過去一個月股價大漲3成，外資及投信頻頻加碼，今（21日）更成為台股成交量第一名。不過法人表示，晶電股價漲多，短期內營運應無太大爆點，投資人追高宜謹慎。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》波多黎各延長賽險勝荷蘭 連2屆闖冠軍賽
- 明朝寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- 郝龍斌自爆市長任內曾被臨檢 網友：這你敢信？
- 牙醫親善愛心院所 4/8前特定族群免掛號費
- 經典賽》波多黎各終結者多狂？故意四壞也飆140公里（影音）
- 捍衛環保食安 吹哨者條款鼓勵檢舉
- 調查：清明祭品買氣增逾5成 滷菜拼盤取代三牲
- 李宛儒赴美採訪 感傷被誤認是韓星
- 前瞻基礎建設記者會不知所云？ 林全：週四清楚說明
- 經典賽》荷蘭強打搞烏龍當場傻眼 球迷笑瘋了（影音）
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 黃立行寫神秘打工經驗 富二代身分疑曝光
- 綠博4.1啟動 鐵公路輸運免塞車
- FBI證實 調查川普團隊與俄關係
- 遠航機師酒測超標4倍 民航局進一步調查
- 被問閉上眼最想念誰？陳奕迅搞笑說是她
- FIRST機器人大賽台灣選拔 南光學子研究品質獎奪第二名
- 震災牆倒砸損他人汽車 法官認牆主有維護責任判賠
- 被假客戶詐騙匯出7000美金 他飛到香港凍結帳戶
- 《美女與野獸》韓上映票房告捷 網友點名她演「韓版貝兒」
- 借錢不成 他竟惱羞成怒揮刀傷人
- 北市醫殯分流配套慢 7月起家屬恐無處拜飯
- 張女亮身分證 否認是扮裝的白凜
- 房屋免稅門檻 台東僅調高千元
- 高價自費診所誕生 初診要1.2萬
- 釣魚遇到瘋狗浪 有穿救生衣免淪為波臣
- 乍暖還寒 北台今低溫降到15度
- 借錢不成一怒揮刀傷人 男子落網
- 樂天衰事不斷 疑似中了「摩天大樓詛咒」
- 被酸暴露藝人無知 楊丞琳親上火線槓網友
- 合庫站前老大樓 變身時尚輕旅店
- 史上最痛苦捉姦 夫隔牆聽叫床忍一夜
- 國民黨議員促暫停一例一休 鄭文燦︰助產業調適
- 《法定傳染病排名第二》北市潛伏結核擴大篩檢
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》汪笨湖的獨步台灣
- 花蓮榮家餘裕床位 開放一般長輩入住
- 富比世公布2017富豪榜 川普排名暴跌220名次
- 荷、波四強對尬 今日賽事預告與轉播
- 郵局減碳 將換電動郵車
- 法務部長釋權：基層檢察官票選推薦主任檢察官
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：晶電爆大量 今列成交第一名
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分