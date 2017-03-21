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晶電爆大量 今列成交第一名

2017-03-21  14:40

〔記者羅倩宜／台北報導〕LED磊晶廠晶電（2448）今成為台股成交量第一名，高達8.75萬張以上。晶電去年税後淨損35.5億元，每股虧損逾3元，已連兩年出現赤字；不過裁員瘦身並選擇性接單後，體質改善，外資估計今年税後EPS可達0.97元。

晶電去年Q3轉虧為盈，出現税後300萬元的淨利，可惜第四季再度落入虧損，税後虧1.59億元。去年初封存閒置機台，並將業務重點放更多在毛利較高的紅光後，今年2月份營收達16.8億元，年增10.8%。

晶電第二季開始，藍光産品將出貨給三星高階電視以及手機閃光燈客戶，四元／紅光産品則主攻超高解析度顯示看板、感測器、虹膜辨識等。另也取得雷射封裝廠訂單，交由晶電台南廠生産雷射用磊晶片。由於上述産品均屬單價高的利基市場，法人認為，晶電營運今年將可逐步轉佳。

外資近期也重新青睞晶電，歐系及美系外資不約而同在最新報告中，調升晶電目標價至32元及38元，並預估今年每股獲利，可達1元上下。

晶電過去一個月股價大漲3成，外資及投信頻頻加碼，今（21日）更成為台股成交量第一名。不過法人表示，晶電股價漲多，短期內營運應無太大爆點，投資人追高宜謹慎。

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  • 圖為晶電參加台北光電展。（資料照，記者羅倩宜攝）

    圖為晶電參加台北光電展。（資料照，記者羅倩宜攝）

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