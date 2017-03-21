台股收盤上漲59.52點 報9972.49點
2017-03-21 13:36
台北股市今天收盤上漲59.52點，漲幅0.60％，報9972.49點，成交金額為983.46億元。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲59.52點，漲幅0.60％，報9972.49點，成交金額為983.46億元。
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