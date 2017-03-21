遠傳搶日韓旅遊商機 推優惠上網吃到飽

2017-03-21 11:02

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳（4904）看好每年的三月、四月，國人赴日本、韓國遊玩賞櫻商機，推出上網吃到飽優惠，以挹注三、四月營收。

遠傳指出，與日本第一大電信業者DOCOMO合作，遠傳用戶到日本使用遠傳手機上網，每日299元起，立即下載遠傳獨家BIC CAMERA、LAWSON等超人氣名店購物優惠券。而日本當地下載遠傳獨家優惠券，用戶需支付國際漫遊上網傳輸費。

在韓國方面，4月30日前，遠傳3G/4G的月租用戶，不限資費門檻，在韓國上網每天99元。不過，遠傳指出，韓國「不限資費」的一天99元，適用對象不含原和信用戶，而優惠費率一日計價依台灣時區為準（00:00:00~23:59:59）。